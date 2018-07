Vanguart participa ao vivo do Estadão + Música desta quinta-feira

A banda Vanguart é a atração desta quinta-feira, 12, no Estadão + Música. A banda formada por David Dafré (guitarra e clarinete vocais), Fernanda Kostchak (violino), Helio Flanders (voz, violão, gaita, trompete e vocais) e Reginaldo Lincoln (voz, baixo, bandolim e vocais) lança na sexta-feira, 13, uma nova versão do disco Beijo Estranho (2017).

+++ Vanguart cicatriza as feridas de um coração machucado na nova música 'Beijo Estranho'; ouça

O trabalho contará com 3 músicas inéditas. As novas canções não estavam originalmente no álbum lançado em abril do ano passado, o quarto do conjunto de Cuiabá. O show de lançamento também será na sexta, 13, no Sesc Vila Mariana.

+++ Vanguart encontra, na maturidade, o equilíbrio entre amor e desamor no novo disco 'Beijo Estranho'

Beijo Estranho é o melhor trabalho do Vanguart. Com 11 faixas, o CD é o primeiro da atual formação, sem a presença de Douglas Godoy (bateria) e Luiz Lazzaroto (teclado).

+++ Crítica: Vanguart encontra seu melhor lugar ao sol

O bate-papo com o repórter João Paulo Carvalho começa às 15h. A transmissão, como de costume, é pela página do Facebook do Cultura Estadão. Participe, mande sua pergunta para a banda.