Valery Gergiev, apoiador de Putin, não vai mais liderar uma série de concertos em Nova York

A casa de shows Carnegie Hall, em Nova York, e a Filarmônica de Viena anunciaram na quinta-feira que o maestro russo Valery Gergiev, amigo e proeminente apoiador do presidente Vladimir Putin da Rússia, não vai mais liderar uma série de shows no local esta semana em meio à crescente condenação internacional à invasão da Ucrânia por Putin.

Gergiev, que deveria reger a Filarmônica em três apresentações de alto nível na casa a partir desta sexta-feira,25, está sob crescente escrutínio por causa de seu apoio a Putin, que ele conhece há três décadas e defendeu repetidamente.

Nenhuma razão foi citada para sua remoção dos programas. Mas a decisão de última hora de substituir o maestro aparentemente por seus laços com Putin - apenas alguns dias depois que a direção da Filarmônica insistiu que Gergiev apareceria como artista, não como político - refletiu a rápida intensificação do alvoroço global sobre a invasão.

Embora Gergiev não tenha falado publicamente sobre o ataque que se desenrola, ele apoiou os movimentos anteriores de Putin contra a Ucrânia, e sua aparição no Carnegie deveria atrair protestos locais. Ele foi alvo de manifestações semelhantes durante aparições anteriores em Nova York em meio a críticas à lei de Putin que proíbe “propaganda de relacionamentos sexuais não tradicionais”, que foi vista como um esforço para suprimir o movimento pelos direitos dos gays da Rússia e sua anexação da Crimeia.

O Carnegie e a Filarmônica também disseram que o pianista russo Denis Matsuev, que estava programado para se apresentar com Gergiev e a orquestra na sexta-feira, não compareceria. Matsuev também é associado de Putin; em 2014, ele expressou apoio à anexação da Crimeia.

Gergiev será substituído nos três concertos por Yannick Nézet-Séguin, que lidera uma nova produção de Don Carlos de Verdi no Metropolitan Opera, onde é diretor musical. Um substituto para Matsuev não foi anunciado imediatamente.

Tanto o Carnegie Hall quanto a Filarmônica de Viena já haviam defendido Gergiev. Mas a declaração de Putin sobre o início de uma "operação militar especial" na Ucrânia na quinta-feira, 24, colocou nova pressão sobre a casa e a orquestra para reconsiderar.

Ativistas começaram uma hashtag #CancelGergiev no Twitter e estavam circulando fotos de Gergiev ao lado de Putin. Os dois se conhecem desde o início dos anos 1990, quando Putin era funcionário em São Petersburgo, na Rússia, e Gergiev estava começando seu mandato como líder do Teatro Kirov (mais tarde Mariinsky) lá.

Em 2012, Gergiev apareceu em um anúncio de televisão para a terceira campanha presidencial de Putin. Em 2014, ele assinou uma petição saudando a anexação da Crimeia, depois que o Ministério da Cultura da Rússia chamou os principais artistas e intelectuais para sugerir que apoiassem a medida. Gergiev foi citado na época por um jornal estatal dizendo: “A Ucrânia para nós é uma parte essencial de nosso espaço cultural, no qual fomos criados e no qual vivemos até agora”.

Em 2016, Gergiev liderou um concerto patriótico em Palmyra, na Síria, logo após os ataques aéreos russos ajudarem a expulsar o grupo Estado Islâmico da cidade. Na televisão russa, o show foi combinado com vídeos de atrocidades do Estado Islâmico, parte de um esforço de propaganda para nutrir o orgulho do papel militar da Rússia no exterior, incluindo seu apoio ao governo do presidente Bashar Assad da Síria. Putin foi mostrado agradecendo aos músicos por videoconferência de sua casa de férias no Mar Negro.

Nos últimos dias, Gergiev também está sob pressão na Europa, onde mantém uma agenda lotada de turnês. Autoridades em Milão disseram que ele deveria condenar a invasão ou enfrentar a perspectiva de compromissos cancelados com o Teatro alla Scala, onde ele vem liderando a ópera Rainha de Espadas, de Tchaikovsky, de acordo com relatos da mídia italiana.

A Filarmônica de Viena disse há poucos dias que Gergiev era um artista talentoso e subiria ao palco para as datas de Carnegie. "Ele vai como artista, não como político", disse Daniel Froschauer, presidente da orquestra, em entrevista no domingo ao The New York Times.

Clive Gillinson, diretor executivo e artístico da Carnegie, também já havia oferecido apoio a Gergiev, dizendo que ele não deveria ser punido por expressar opiniões políticas.

“Por que os artistas deveriam ser as únicas pessoas no mundo que não podem ter opiniões políticas?” disse Gillinson em entrevista ao Times em setembro. “Minha opinião é que você só julga as pessoas por sua arte.”

Gergiev está programado para retornar a Carnegie em maio para liderar duas apresentações com a Orquestra Mariinsky; não ficou claro se essas apresentações ocorrerão conforme o planejado.

Gergiev apareceu com frequência com a Filarmônica de Viena nos últimos meses, na Áustria e no exterior. Recentemente, ele testou positivo para o coronavírus e foi forçado a cancelar algumas apresentações, incluindo uma com a Filarmônica na semana passada. Desde então, ele se recuperou e voltou a reger, incluindo uma apresentação de Rainha das Espadas em Milão na noite de quarta-feira, 23.