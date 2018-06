'Vai Malandra', de Anitta, atinge marca de 100 milhões de visualizações no YouTube

O clipe Vai Malandra, de Anitta, atingiu, nesta quinta, 4, a marca de mais de 100 milhões de visualizações no Youtube, 17 dias depois de seu lançamento - clipe foi ao ar no dia 18 de dezembro.

Com apenas 24 anos, Anitta coleciona outros números de respeito, conquistados recentemente: Vai Malandra é a 4.ª música mais ouvida no mundo pelo YouTube e a cantora alcançou o top 10 do ranking Social 50 da Billboard, ou seja, está entre as 10 artistas mais importantes nas redes sociais.

A música Vai Malandra é uma parceria da cantora, MC Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri.

Assista ao clipe: