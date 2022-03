Vai ao Lollapalooza? Confira dicas para encarar a maratona de shows

O primeiro grande festival de música brasileiro após o fechamento de casas de shows por causa da pandemia, o Lollapalooza, acontece nos dias 25, 26 e 27 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival trará ao Brasil grandes artistas, como The Strokes, Miley Cyrus, Emicida e Pabllo Vittar.

Com a proximidade, muitas dúvidas surgem sobre questões logísticas, como o transporte, alimentação, áreas comuns e afins. Para isso, o Estadão traz um grande guia para quem vai ao Lollapalooza. Confira:

Quais serão as regras para evitar a propagação do covid-19?

O Lollapalooza Brasil terá dispensers de álcool gel nos portões de acesso, em todos os banheiros do público, Lockers, Merchans, todos os pontos de comida e áreas VIPs. Todos os ambulantes também terão álcool gel disponível. Ao total, o festival terá 1.380,4 quilos de álcool disponível para o público; e 1.625 pontos de álcool gel.

Lembrando que para acessar o Lollapalooza Brasil, o público precisará apresentar o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19.

Quantos pontos médicos existirão?

Serão 8 postos médicos distribuídos pelo autódromo.

Qual a idade mínima para ir ao Lollapalooza?

A partir de 15 anos, a entrada está liberada. Quem tiver entre 5 e 14 anos precisa de acompanhamento dos pais ou responsáveis legais. Menores de 5 anos não poderão entrar.

Haverá guarda-volumes no local?

A organização terá Lockers que já podem ser reservados no site, ao preço de 45 reais. Eles permitem o armazenamento de objetos como documentos pessoais, óculos escuros, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil, frutas cortadas, alimentos industrializados lacrados, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa. Inclusive, há possibilidade de Lockers USB, que possibilita o carregamento de equipamentos. Será reservada uma quantidade de Lockers para venda nos dias de festival, mas em número limitado, sujeito à disponibilidade.

Pode levar comida ao Lollapalooza?

Sim, mas nem todo tipo de comida: dê preferência a alimentos industrializados fechados e frutas cortadas armazenadas em sacos plásticos ou outras embalagens flexíveis.

E o que não pode levar?

É proibida a entrada com garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência); bastões para tirar foto, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais e livros.

Lembrando que o portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais. Os objetos não autorizados serão descartados

Haverá um sistema de transporte oficial?

O festival firmou uma parceria com a Squad, empresa responsável pelo transporte oficial, saindo de vários pontos de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro – confira o itinerário completo abaixo. Os bilhetes de ida e volta custam a partir de R$110 e podem ser obtidos no link. A venda do Transfer não irá parar, inclusive dentro do festival

Como chegar ao Autódromo de Interlagos? Haverá estacionamento no local?

Não haverá mais estacionamento dentro do evento. A sugestão é que os que os fãs utilizem trem – o serviço da CPTM vai funcionar até a 1h - ou transfer oficial para o evento, oferecendo maior comodidade. Haverá uma parceria com a CET, uma via expressa para as vans operacionais.

Portões de acesso para público

Portão A - mais próximo para transporte público e app;

Portão G - mais próximo da CPTM;

Portão 7 - Pontos de ônibus.

O Portão A fica na Avenida Interlagos, na frente da praça Enzo Ferrari. Já o Portão G fica na Avenida Jacinto Júlio, próximo ao número 39. O portão 7 fica na Avenida Senador Teotônio Vilela.