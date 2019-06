Universal lança 'Tim', álbum póstumo de Avicii

Tim, álbum póstumo do DJ Avicii, foi lançado nesta quinta-feira, 6. O disco tem 12 faixas e está disponível para streaming e download no site https://umusicbrazil.lnk.to/TIM.

Avicii havia escrito a maioria das canções do disco antes de falecer. O DJ também deixou anotações sobre o material, que serviram de referência para colaboradores e amigos que trabalhavam com Avicii na época. Dois singles do álbum, SOS e Tough Love, foram divulgados recentemente.

O dinheiro arrecadado com as vendas do álbum será destinado para a organização sem fins lucrativos Tim Bergling Foundation, criada pela família de Avicii, que trabalha com saúde mental e prevenção do suicídio.

Confira a tracklist completa de Tim, álbum póstumo de Avicii

1. Avicii - Peace Of Mind (feat. Vargas & Lagola)

2. Avicii - Heaven

3. Avicii - SOS (feat. Aloe Blacc)

4. Avicii - Tough Love (feat. Agnes, Vargas & Lagola)

5. Avicii - Bad Reputation (feat. Joe Janiak)

6. Avicii - Ain't A Thing (feat. Bonn)

7. Avicii - Hold The Line (feat. A R I Z O N A)

8. Avicii - Freak (feat. Bonn)

9. Avicii - Excuse Me Mr Sir (feat. Vargas & Lagola)

10. Avicii - Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons)

11. Avicii - Never Leave Me (feat. Joe Janiak)

12. Avicii - Fades Away (feat. Noonie Bao)

Relembre os principais hits do DJ Avicii

Wake Me Up

Hey Brother

Waiting for Love

The Nights

Levels

Addicted To You