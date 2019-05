Um fenômeno das redes, cantor Gabriel Diniz morre em acidente de avião

O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, morreu nesta segunda, 27, em um acidente de avião na região sul de Sergipe. A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) informou que quatro corpos encontrados na região de Porto do Mato, em Estância, onde caiu o avião em que estava o cantor Gabriel Diniz, seguem para o Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju. No local do acidente – a aeronave caiu dentro do mangue – foram encontrados documentos, entre eles o passaporte do cantor Gabriel Diniz. Embora já tenha sido confirmada a morte do cantor, a SSP diz que só vai divulgar oficialmente o nome das vítimas após a realização dos exames de necropsia. O velório e o enterro do cantor serão realizados em João Pessoa, na Paraíba, cidade onde ele cresceu.

Imagens dos destroços da aeronave e de documentos, inclusive o passaporte de Diniz, autor do hit Jenifer, circularam na internet desde o início da tarde.

De acordo com os bombeiros, o avião caiu em uma região de mangue próxima à cidade de Estância. A aeronave era um bimotor, com prefixo PTKLO. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião não tinha licença para fazer táxi aéreo e era registrado apenas para voos de instrução. Ele também estava em situação de penhora. A aeronave poderia, porém, ser utilizada para uso pessoal dos diretores, que estavam dando uma carona para Diniz, e estava com a manutenção em dia, segundo o Aeroclube.

Quartéis de duas unidades do Corpo de Bombeiros foram acionados para trabalhar no local do acidente. O avião decolou de Salvador e caiu na região sul de Sergipe, numa região de manguezal, de difícil acesso.

Diniz havia realizado um show em Feira de Santana (BA) no domingo, 26 – ele chegou a postar uma imagem do avião que o levou até lá. Na segunda, 27, no início do dia, o cantor compartilhou vídeos informando sobre sua agenda de shows, que incluía apresentações em São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Pará. Estava a caminho de Maceió para comemorar o aniversário da namorada com a família.

Em nota, a produtora do artista confirmou as informações e lamentou. “Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos!”, escreveu a Luan Promoções em perfil nas redes.

O acidente será investigado pela Aeronáutica por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), com o objetivo de evitar novas ocorrências semelhantes. Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) trabalham na ocorrência.

Jenifer, o arrocha (mistura de axé e forró) que ficou célebre na sua voz, foi um dos grandes hits do carnaval em 2019. A canção estava no ar desde setembro de 2018, mas foi no início de 2019 que começou a ganhar as paradas. Diniz nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi em João Pessoa, na Paraíba, onde começou a carreira, como vocalista de bandas de forró.

Antes de começar a incursão pela carreira solo, Diniz fez parte das bandas Forró na Farra e Cavaleiros do Forró. Em 2016, assinou com a gravadora Sim Music, por onde lançou os álbuns de estúdio GD Verão, em novembro de 2016, e GD, em setembro de 2017, além de dois discos ao vivo.

Diniz fez sucesso cantando forró, arrocha e sertanejo. Em fevereiro, lançou seu primeiro álbum pela Universal, GD À Vontade, que traz uma versão acústica de Jenifer. Antes do hit, divulgado no final de 2018, o cantor já havia feito parcerias com Wesley Safadão (Acabou, Acabou) e Jorge & Mateus (Paraquedas).