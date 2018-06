Último adeus à vocalista do The Cranberries, Dolores O'Riordan

O funeral da vocalista do grupo de rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, foi realizado nesta terça-feira (23) na igreja de seu povoado natal Ballybricken, perto de Limerick, oeste da Irlanda. Cerca de 200 pessoas, em sua maioria familiares e pessoas próximas, se reuniram para fazer a última homenagem à cantora de 46 anos que morreu repentinamente em 15 de janeiro.

Sua mãe, seus seis irmãos e irmãs, seus três filhos e os outros três membros do grupo musical figuravam entre os presentes.

A cerimônia, transmitida ao vivo por uma rádio local, começou com a Ave Maria gravada em dupla com o cantor de ópera Luciano Pavarotti em 1995.

Em sua homilia, o padre Liam McNamara declarou que Dolores O'Riordan atraiu "a luz sobre sua adorável comunidade de Ballybricken e para a região de Limerick". Recordou quando a conheceu. Foi em 1989, ano em que The Cranberries se formou. Tinha 18 anos e "estava aqui, no teclado, tocando e cantando com o coral".

Dolores O'Riordan, procedente de uma família católica, disse que teria aprendido muito de música graças à religião. Uma vez terminada a missa, seu caixão foi levado ao som da canção do The Cranberries When you're gone, do álbum de 1996, To The Faithful Departed, antes ser enterrada em um cemitério local, durante uma cerimônia reservada aos familiares.

Dolores O'Riordan morreu em um hotel londrino. Por enquanto não se sabe a causa da morte, mas a Polícia afirmou que não a considera "suspeita".

Os resultados da necropsia serão revelados ao público em abril.