TV Cultura tem programação em homenagem aos 75 anos de Elis Regina

A cantora Elis Regina, que no próximo 17 de março completaria 75 anos, é homenageada em uma programação especial da TV Cultura. Desde segunda-feira, 17, vídeos com depoimentos de artistas sobre Elis são exibidos durante a programação. A partir do mês de março, a emissora vai passar três especiais sobre ela.

Um deles, Elis 75, Transversal do Tempo, buscará no acervo da emissora os pensamentos extremamente atuais de Elis como fio condutor do programa. Em paralelo, os filhos João Marcello, Pedro Mariano e Maria Rita respondem no presente as mesmas questões. João Marcello e Pedro estão nos estúdios da TV Cultura nesta quarta-feira, 19, gravando suas participações.

A TV Cultura ainda levará ao ar as entrevistas que a cantora deu para os programas Vox Populi e Jogo da Verdade, a última atração de televisão que contou com a presença da cantora, que morreu em 19 de janeiro de 1982. No próximo dia 17, a Rádio Cultura Brasil ficará 24 horas no ar com programação em homenagem a Elis Regina.

Apelidada de Pimentinha pelo poeta Vinicius de Moraes por causa de sua forte personalidade, Elis nasceu em 1945 e fez sua estreia artística na Rádio Farroupilha, com 11 anos, no programa Clube do Guri. A partir de 1965, quando cantou Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Morais no I Festival de Música Popular da TV Excelsior, tornou-se uma das cantoras mais conhecidas do Brasil. Elis lançou nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins e Belchior. Ela morreu devido a uma overdose de álcool misturado a cocaína.