Turnês de Paul McCartney e Coldplay estão entre as mais lucrativas do mundo

A turnê de Paul McCartney está entre as mais lucrativas do mundo no momento: o músico britânico soma uma arrecadação de mais de US$ 7,8 milhões por cidade, seguido por Coldplay, com mais de US$ 5,9 milhões, e Ed Sheeran, com mais de US$ 5 milhões. Eles figuram na lista das 20 turnês de maior sucesso da Pollstar, com ganhos médios de mais de US$ 1 milhão por cidade.

Aqui estão as turnês mundiais mais lucrativas com receitas médias de bilheteria por cidade, para a semana de 8 de agosto. A lista é baseada em informações fornecidas à publicação comercial Pollstar por promotores de shows e gerentes de locais.