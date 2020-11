Três álbuns de Tim Maia chegam às plataformas de streaming

Depois de anos indisponíveis, três discos de Tim Maia acabam de chegar às plataformas digitais. Os álbuns Tim Maia (1978), Nuvens (1982) e Dance Bem (1990) foram financiados e produzidos pelo próprio artista, por meio dos selos Seroma (as iniciais de Sebastião Rodrigues Maia, nome real de Tim) e Vitória Régia.

O álbum de 1978 está incompleto nos serviços de streaming. Das nove faixas originais, apenas cinco estão disponíveis. O disco é o primeiro que Tim gravou totalmente em inglês e teve tiragem modesta à época do lançamento, tornando-se cobiçado por colecionadores. Com dicção em inglês perfeita, resultado dos anos em que morou nos Estados Unidos, ele interpreta músicas como With No One Else Around (que em 1979, no álbum Reencontro, ganharia versão em português intitulada Pra Você Voltar).

Um dos melhores e mais obscuros discos de Tim, Nuvens traz a bela faixa-título escrita por Cassiano, que compôs o primeiro hit do cantor, Primavera. Também vale conferir a releitura de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sapê), da lavra de outro amigo do artista, Hyldon, e o funk Haddock Lobo Esquina com Matoso, na qual relata como conheceu Jorge Ben, Roberto e Erasmo Carlos.

Já o animado Dance Bem traz regravações de sucessos de Tim com novos arranjos. Acenda o Farol, Vale Tudo e O Descobridor dos Sete Mares estão no repertório. Outra faixa do álbum é Paixão Antiga, que fez parte da trilha sonora da novela Tieta.