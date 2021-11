Travis Scott pede que vítimas de esmagamento no Astroworld entrem em contato com ele por auxílio

O raper Travis Scott pediu nesta quinta-feira que as vítimas do esmagamento durante o seu festival Astroworld, em Houston, entrem em contato diretamente com ele para receber ajuda.

Representantes de Scott afirmaram em um comunicado que as famílias que buscam qualquer tipo de auxílio deveriam entrar em contato com sua equipe por meio de um endereço de e-mail específico.

Nove pessoas morreram durante ou depois do show na sexta-feira, no qual Scott era a atração principal. Dúzias ficaram feridas em um esmagamento de fãs perto da parte da frente do evento.

Scott já havia oferecido pagar os custos do funeral das pessoas que morreram e também acompanhamento de saúde mental.

Seus representantes afirmaram na quinta-feira que Scott e sua equipe “estão explorando caminhos para entrar em contato com cada família afetada pela tragédia por meio dos contatos apropriados”.

“Ele está perturbado pela situação e deseja desesperadamente passar suas condolências e fornecer ajuda assim que possível, mas quer respeitar os desejos de cada família em relação à melhor maneira de contatá-las.”