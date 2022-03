Totalmente entregue ao público, Clarice Falcão arrebata o Lollapalooza

"Eu não acredito!" gritou a plateia após a cantora Clarice Falcão dizer não acreditar que estava em um Lollapalooza. Descontraída, a cantora recebeu de volta todo o carinho recebido. Este foi o primeiro grande show que Clarice fez após a liberação de espetáculos. O que causou muitos momentos engraçados e irreverentes.

"Pessoal, tínhamos ensaiado e feito um figurino para o momento, mas fiquei com dor de barriga por causa do nervoso e esqueci uma parte do look" comentou logo no começo. Fazendo com que sua figurinista entrasse e fosse aplaudida.

Clarice trouxe o que os fãs esperavam ao palco, um mix de suas canções clássicas, do álbum Monomania até o último, Tem Conserto. A cantora levou o público ao delírio cantando Eu Esqueci Você, em uma pegada totalmente eletrônica. Outros hits foram cantados em ritmo de brega também.

Ao cantar Monomania, a cantora comentou: "há dez anos eu lancei essa música e todos vocês cantaram de cabo a rabo. Sabem o que isso significa? Vocês estão todos velhos!".

A cantora também empolgou ao cantar uma música sobre amores de banheiro químico.