Toninho Horta vence Ney Matogrosso e Elza Soares no Grammy Latino

A festa brasileira do Grammy Latino, apresentada de forma especial nessa 21ª edição do evento transmitido pelo Facebook Live na noite desta quinta (19), anunciou seus vencedores. O álbum APKÁ!, da cantora Céu, saiu-se o melhor na categoria Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Ele venceu os concorrentes AnaVitória (N), As Baías (Enquanto Estamos Distantes), Marcelo Jeneci (Guaia) e Melim (Eu feat. Você). O resultado de outra categoria forte, a de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, pode ser considerado uma surpresa. Toninho Horta & Orquestra Fantasma ganharam pelo álbum Belo Horizonte.

É um belo disco e Toninho merece mais do que isso, mas seus concorrentes eram, industrialmente falando, muito poderosos. Toninho deixou parea trás o álbum O Amor no Caos Volume 2, de Zeca Baleiro; Bloco na Rua (Deluxe), de Ney Matogrosso; Planeta Fome, de Elza Soares; e Caetano Veloso e o clarinetista Ivan Sacerdote, com o disco Caetano Veloso & Ivan Sacerdote.

Os outros vencedores das categorias de língua portuguesa foram: Melhor Canção em Língua Portuguesa: Abricó-De-Macaco, de João Bosco. Melhor Álbum de Samba/Pagode, Samba Jazz de Raiz, de Claudio Jorge. Melhor Álbum de Música Sertaneja: Origens, ao Vivo em Sete Lagoas, de Paula Fernandes. O Melhor Álbum de Música de Raiz foi para Veia Noredestina, de Mariana Aydar. Melhor Álbum de Música Cristã ficou com Reino, de Aline Barros. E o Melhor álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa saiu para AmarElo, de Emicida.

Todos os brasileiros que concorriam nas chamadas categorias mistas, quando os brasileiros competem com artistas de toda a América Latina, perderam. Anitta, indicada em Melhor Música Urbana com Rave de Favela (MC Lan, Anitta, BEAM e Major Lazer), perdeu para a espanhola Rosalía.