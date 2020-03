Titãs lança clipe de 'Sonífera Ilha' repaginada com Fernanda Montenegro; assista

Como parte do novo trabalho musical, o grupo Titãs lançou nesta sexta-feira, 20, uma nova versão de Sonífera Ilha, música de estreia da banda lançada em 1984. Dessa vez, além de ser acústico, o single traz um clipe que conta com a participação de diferentes artistas e personalidades, entre eles Fernanda Montenegro.

Em uma publicação no Instagram, a atriz que completou 90 anos em setembro parabenizou pela "obra linda". "Sem arte não se vive", escreveu ela na legenda do teaser, citando o músico Tony Bellotto.

Lulu Santos também integrou o "pessoal da pesada", como ele descreveu, que compôs as cenas do clipe. O trabalho seria lançado esta semana, mas os planos mudaram devido às recomendações de isolamento e quarentena por causa da pandemia no novo coronavírus. "Foi levantada a proposta de todos colocarem [o clipe] em suas redes ao mesmo tempo. Então, fique à vontade em se somar a nós nesse movimento", explicou o ator Fábio Assunção, que participou da produção.

O vídeo tem a presença de outras personalidades, como o comentarista Casagrande, a cantora Rita Lee, Paralamas, Andreas Kisser e Elza Soares.

Assista abaixo ao clipe da nova versão de Sonífera Ilha: