TikTok lança primeiro álbum com seus hits mais virais

A rede social TikTok compilou uma parte dos seus sucessos musicais virais, adaptados com orquestra, em um álbum que será lançado em CD e disco, anunciou a plataforma nesta sexta-feira, 24. Será a primeira vez que o TikTok, associado à gravadora Warner Classics, entrará no mercado tradicional da música.

Leia Também Músicas da memória afetiva do brasileiro são destaque no fim de semana

Seis singles do álbum serão lançados nas plataformas de streaming em 8 de julho. As 18 músicas do álbum, chamado TikTok Classics: Meme and Viral Hits, estarão disponíveis em agosto via streaming e nas lojas.

Quem já navegou um pouco na famosa rede social de vídeos curtos reconhecerá músicas como No Roots, de Alice Merton, ou a música de piano Pieces, de Danilo Stankovic, vista por mais de 3,4 milhões de usuários.

"Ouvir No Roots em um novo contexto musical é inspirador", disse Alice Merton em um comunicado. "Estou animado com este projeto e mal posso esperar para ver como ele vai ganhar vida."

Todas as músicas foram retrabalhadas pela Orquestra Alemã de Cinema de Babelsberg. Entre os títulos está Monkeys Spinning Monkeys, com ritmo festivo e cheio de sons de flauta, que tem mais de 27,1 milhões de visualizações.

Também Wellerman (Sea Shanty), que invadiu o TikTok no início de 2021, depois que um carteiro escocês, Nathan Evans, se gravou cantando essa música folclórica do século 19.

A música rapidamente se tornou viral, e Brian May, do Queen, e o célebre compositor Andrew Lloyd Webber estão entre aqueles que propuseram adaptá-la.