The Who inaugura Calçada da Fama da Música em Londres

Os integrantes da banda de rock britânica The Who se tornaram os primeiros artistas a receberem uma placa na Calçada da Fama da Música em Londres nesta terça-feira, 20, dia da inauguração da nova atração cultural que ecoa as calçadas estreladas do Hollywood Boulevard norte-americano.

Após a apresentação da pedra inaugural da Calçada, os dois membros sobreviventes do The Who, Roger Daltrey e Pete Townshend, posaram junto à placa, que mostra um gravador de música, no movimentado distrito londrino de Camden.

A Calçada da Fama da Música homenageará artistas e outros integrantes da indústria em uma série de inaugurações entre as casas de espetáculos Roundhouse e Koko, situadas no distrito do norte da capital inglesa que é popular entre músicos.

“Camden sempre foi vital para o cenário musical vibrante de Londres e é, como todos sabemos, um polo conhecido mundialmente pelas artes”, disse o The Who em um comunicado.

“Sendo londrinos, é muito surreal sermos imortalizados na rocha em Camden High Street, e não é pouca coisa saber que as pessoas podem aparecer e nos ver a qualquer hora, ainda que virtualmente.”

Até 20 placas serão inauguradas a cada ano, disseram os organizadores, e os homenageados, escolhidos por uma comissão, entrarão em diversas categorias: ícone, inovador, inspiração, indústria, herói anônimo e artista do ano.

Um aplicativo permitirá que os visitantes saibam mais a respeito da história da indústria musical.