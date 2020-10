The Weeknd e Roddy Ricch lideram indicações para American Music Awards

O músico canadense The Weeknd e o novato Roddy Ricch lideraram as indicações para a premiação American Music Awards deste ano, que foram anunciadas nesta segunda-feira, 26, e a artista Megan Thee Stallion, nomeada pela primeira vez, liderou as indicações nas categorias femininas.

Leia Também Polícia do Rio encontra relatório com músicas inéditas de Renato Russo na Operação Será

Ricch, rapper californiano de 22 anos conhecido por The Box, e The Weeknd conseguiram oito indicações cada, inclusive para o principal prêmio da noite, o de artista do ano, pelo qual irão competir Justin Bieber, Post Malone e Taylor Swift.

Stallion conseguiu cinco indicações, incluindo melhor novo artista e colaboração do ano por seu single WAP, lançado no último verão norte-americano em parceria com a cantora Cardi B.

Os prêmios, que são decididos em votações de fãs, serão distribuídos em uma cerimônia em Los Angeles no dia 22 de novembro.

A música latina, que passou por uma alta de popularidade nos EUA nos últimos dois anos, recebeu um papel maior neste ano, com novas categorias para melhor álbum, canção, e artistas masculinos e femininos.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny conseguiu ser indicado na maioria dos novos prêmios, incluindo por seus dois álbuns YHLQMDLG e Las que no iban a salir, enquanto o colombiano J Balvin irá competir pelo posto de melhor artista masculino.

Apesar de dominar a premiação do Grammy em janeiro, levando cinco estatuetas, a cantora Billie Eilish, de 18 anos, ganhou apenas duas indicações, para melhor artista de rock alternativo e artista social favorita.