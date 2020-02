The Strokes anuncia data para lançamento de novo álbum

A banda nova-iorquina The Strokes anunciou durante um comício do senador democrata Bernie Sanders, no estado de New Hampshire, que lançará The New Abnormal, seu novo álbum, em 10 de abril.

O anúncio, que ocorreu durante um show gravado em vídeo por várias pessoas presentes no evento, foi seguido pela estreia de uma nova música, Bad Decisions, e de uma prévia do videoclipe que acompanhará a faixa At the Door, que também estará no próximo trabalho da banda.

Já em dezembro, durante um show para comemorar o Ano Novo em Nova York, junto com Mac DeMarco e a banda madrilena Hinds, o Strokes apresentou Ode To The Mets, outro dos títulos de The New Anormal.

Está previsto que o Strokes, que esteve neste verão no Bilbao BBK Live, seja a atração principal do festival Primavera Sound, em Barcelona, entre os dias 3 e 7 de junho, apresentando seu novo álbum. Este é o único show da banda programado para 2020 na Espanha.

The New Abnormal será o primeiro álbum de estúdio do grupo comandado por Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. desde o lançamento de Comedown Machine (2013), há sete anos, e o sexto de uma carreira que começou com Is This It (2001), disco que revolucionou a cena rock de Nova York e é considerado um dos “500 melhores álbuns de todos os tempos”, segundo a revista Rolling Stone.

Toda a discografia da banda, composta também pelos álbuns Room on fire (2003), ‘First Impressions of Earth (2006) e Angles (2011), além dos EP The Modern Age (2001) e Future Present Past (2016), vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo, segundo dados da Sony Music. / Tradução de Renato Prelorentzou