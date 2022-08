The Killers e Hot Chip vêm para festival em SP: veja como comprar ingressos

O segundo semestre de 2022 será marcado por grandes shows no Brasil e especialmente em São Paulo. Entre os destaques da programação musical, no dia 12 de novembro será realizado o festival GPWeek que terá no line-up The Killers, Twenty One Pilots, Hot Chip, The Band Camino e a banda Fresno. Evento antecederá o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.

Essa será a primeira edição do GPWeek, que celebrará os 50 anos da F1 no Brasil. O festival contará com sete horas de shows, em ritmos diversos.

A venda de ingressos para o público em geral começa nesta quinta, 11, pelo site gpweek.com.br.

Um pouco sobre as principais atrações

The Killers

O The Killers foi formado em 2001 em Las Vegas, EUA, e é atualmente considerado um dos artistas de maior sucesso do século 21. Na formação, Brandon Flowers (vocal e sintetizador), Dave Keuning (guitarra e backing vocal), Ronnie Vannucci (bateria) e Mark Stoermer (baixo e backing vocal).

Imploding the Mirage chegou no final de 2020. A banda já vendeu mais de 28 milhões de discos em todo o mundo, incluindo 10,8 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, e já se apresentou em mais de cinquenta países de seis continentes. Pressure Machine foi outro álbum elogiado pela crítica lançado em 2021. Seu último trabalho, o single Boy, acaba de ser lançado e já é um grande sucesso.

Twenty One Pilots

A dupla americana Twenty One Pilots, vencedora do Grammy 2017, é considerada hoje um dos grupos que definiu o som de toda uma geração. Formada por Tyler Joseph e Josh Dun, em 2009, consagrou-se por uma história única no atual panorama musical.

O mais recente trabalho da banda, Scaled And Icy, de 2021, estreou em primeiro lugar nas paradas “Rock Albums” e “Alternative Albums” da Billboard, em terceiro lugar no “Billboard 200”, e se transformou na maior semana de abertura de um álbum de rock em 2021, gerando uma coleção de hits.

Hot Chip

E lá se vão 22 anos desde a formação da banda britânica Hot Chip, que se firmou entre os ícones da música eletrônica, ao lado de nomes como Pet Shop Boys e Depeche Mode, não coincidentemente todos oriundos também do Reino Unido.

Freakout/Release é o trabalho mais recente da banda. Esse é o oitavo álbum das lendas do pop eletrônico britânico, outro pico vertiginoso em uma carreira de décadas que viu o Hot Chip continuar inovando e desenvolvendo uma composição rica e ressonante.

The Band Camino

Outro destaque do festival, The Band Camino agora tem um álbum autointitulado para provar a confiança em sua música. Nesse trabalho mais recente, a banda expande o pop de guitarra que o grupo introduziu com seu EP de estreia tryhard em 2019.

O trio pop-rock é formado por Jeffery Jordan e Spencer Stewart, cantores/guitarristas, e o baterista Garrison Burgess.

Fresno

A Fresno vive o seu melhor momento em 23 anos de banda. O grupo retoma com a turnê do álbum Vou Ter Que Me Virar (2021). Além do novo álbum, a Fresno vive um momento de marcar posição no contexto político nacional para, segundo ela, se diferenciar no cenário do rock brasileiro.

Na formação, Lucas Silveira (guitarra e vocal), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria).

Serviço

GPWeek

Quando: 12 de novembro - horário ainda não foi informado

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 170 a R$ 1.990

Mais informações: gpweek.com.br