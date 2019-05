The Jesus and Mary Chain volta ao Brasil para apresentação única em São Paulo

Uma das bandas mais importantes do rock britânico da década de 80, The Jesus and Mary Chain fará apresentação única em São Paulo no dia 27 de junho. O show, realizado no Tropical Butantã, faz parte da celebração de 10 anos do Popload Gig. Ingressos estão disponíveis em pontos físicos e na internet.

Formada em 1983, a banda é considerada uma expoente do shoegaze –subgênero do rock alternativo que mistura guitarras distorcidas e vocais obscuros. Seus sete discos de estúdio inspiraram bandas como Black Rebel Motorcycle Club, The Walkmen, Yeah Yeah Yeahs e The Kills.

Os músicos estiveram no Brasil três vezes: em 1990, 2008 e 2014. Neste ano, tocarão em um espaço com capacidade máxima de 2.450 pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site www.ticketload.com, ou na bilheteria oficial (Credicard Hall). Os valores vão de R$ 174 a R$ 360 (inteira).