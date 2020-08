The Cavern Club, lendário palco dos Beatles, pode fechar por causa do coronavírus

Os proprietários do lendário The Cavern Club, onde os Beatles começaram a carreira, estão lutando para que o estabelecimento não feche as portas devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. A casa, que se tornou uma das principais atrações turísticas de Liverpool, geralmente recebe cerca de 800 mil visitantes por ano.

O pequeno palco do Cavern viu os Beatles tocarem pela primeira vez em 1961, e Rolling Stones, Stevie Wonder, David Bowie e Adele, entre outros, também tocaram lá.

Leia Também Veja a discografia completa dos Beatles comentada e ouça as músicas mais famosas

Quando o Reino Unido tomou medidas para impedir a transmissão do coronavírus no final de março, o Cavern começou a perder cerca de 30 mil libras (R$ 216 mil) por semana, disse Bill Heckie, um dos diretores da casa, à rede de televisão BBC.

"Levou cinco meses, até que tivemos que demitir, infelizmente, cerca de 20 pessoas. Pensamos que talvez tenhamos que despedir outras 20 nas próximas semanas", advertiu.

"Há alguns anos, tomamos a decisão de manter a maior reserva possível no banco em caso de dias de chuva, e não percebemos que uma tempestade estava chegando. Portanto, tínhamos 1,4 milhão de libras no banco (R$ 10,1 milhões), e temos a metade", acrescentou Heckie.

Os shows de música em lugares fechados foram proibidos no Reino Unido até o último sábado, 14. Para funcionarem, agora os estabelecimentos devem cumprir medidas de segurança e distanciamento social, reduzindo sua capacidade e potencial de receitas.

O diretor do Cavern enfatizou que a casa precisará de verbas públicas para sobreviver. "Não quero que eles paguem para que tenhamos lucro, mas pelo menos para garantir que não percamos dinheiro", disse.

O prefeito de Liverpool, Joe Anderson, afirmou que "a perspectiva de perder uma joia nacional como o Cavern é um cenário horrível". "O Conselho Municipal de Liverpool está fazendo tudo o que pode para ajudar nossa população local, mas não podemos chegar a todos os lugares por causa da pressão a que estamos submetidos, ajudando os mais vulneráveis em nossas comunidades", acrescentou.

Um porta-voz do conselho disse à BBC que o Cavern deveria tentar financiamento estatal por meio de um fundo de recuperação da indústria cultural.