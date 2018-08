Terrorismo faz Alanis cancelar show na Indonésia A cantora canadense Alanis Morissette tornou-se a mais nova estrela internacional a cancelar uma apresentação na Indonésia devido à preocupação com possíveis ataques terroristas, disseram hoje os organizadores do evento. Alanis se apresentaria domingo na capital, Jacarta, mas desistiu, seguindo uma recomendação de 3 de setembro feita pelo governo americano, alertando para possíveis ataques na Indonésia, disse o organizador do evento, Rini Noor. Seis dias depois de o documento ser divulgado, um ataque a bomba, feito por um suicida do lado de fora da embaixada da Austrália, matou nove pessoas e feriu mais de 170 na Indonésia. O incidente levou a cantora de R&B, Alicia Keys, a cancelar um show em Jacarta, bem como a suspensão de um concerto de violinos. Outras bandas ignoraram os avisos nas últimas semanas e tocaram na capital, inclusive a boy-band britânica Blue e o grupo alemão Scorpions. Alanis, cujas músicas geralmente falam de problemas em relacionamentos, já venceu diversos Garmmys, inclusive o de álbum do ano, por Jagged Little Pill, de 1995, que teve hits como Ironic e You Oughta Know. A cantora de 30 anos está em turnê mundial de seu novo álbum, So Called Chaos.