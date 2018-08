Terminam as apresentações no 7º Prêmio Visa Terminaram há instantes as apresentações na final do 7º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Instrumental. Artistas e público - que durante toda a noite participou vivamente do espetáculo - aguardam, agora, o anúncio do resultado a ser entregue pelos jurados. O violinista Ricardo Herz, primeiro a subir no palco nesta quinta-feira, declarou que todas as apresentações "foram muito boas", mas que não sabia o que esperar do resultado: "não tem como saber", disse o jovem músico durante o intervalo. Para o guitarrista e baixista do Trio Curupira, Fábio Gouvêa, "o nível dos concorrentes sempre foi alto, em todas as etapas do prêmio". O músico, cujo grupo foi o quarto a se apresentar nesta noite, acredita que o simples fato de estar entre os finalistas já é motivo para eles ficarem orgulhosos. Para ele, os momentos antes da divulgação do resultado são os mais angustiantes. "Essa é a hora mais difícil. Fico mais ansioso agora do que quando estou tocando", diz. Ouça ao vivo na Rádio Eldorado