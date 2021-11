Terence Wilson, ex-vocalista do UB40, morre aos 64 anos

O ex-vocalista e membro fundador do grupo britânico de reggae UB40, que alcançou a fama na década de 1980 com canções como Red Red Wine, morreu aos 64 anos após uma doença, informou seu atual grupo no sábado.

Terence Wilson, mais conhecido pelo nome artístico Astro, tocou no UB40 até 2013, quando se separou do grupo e criou o UB40 featuring Ali Campbell and Astro.

"Estamos completamente devastados e com o coração partido por ter que anunciar a vocês que nosso amado Astro faleceu hoje devido a uma doença muito curta", disse sua banda atual no Twitter.

Seu antigo grupo confirmou a morte após "uma curta doença".

A banda britânica de reggae alcançou a fama com seu cover de "Red Red Wine" de Neil Diamond em 1983. Com mais de cem milhões de álbuns vendidos, o UB40 divide com outro grupo de reggae, Madness, o recorde por semanas nas paradas britânicas da década de 1980.

Procedente da cidade de Birmingham, o grupo surfou na onda de descontentamento juvenil contra a situação política e econômica. Seu nome é o código de um formulário entregue às pessoas que se inscreviam para receber seguro-desemprego.