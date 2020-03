Tenor José Carreras volta a São Paulo para apresentação no Allianz Parque

O tenor catalão José Carreras fará uma única apresentação no dia 1º de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Ele será acompanhado pela Orquestra Bachiana Filarmônica, sob a regência de David Giménez.

Sua última passagem pelo País foi em 2017, quando o Estado acompanhou um ensaio da Orquestra Juvenil Heliópolis, que contou com a presença do tenor.

Como disse o crítico de música clássica e ópera do Estado João Luiz Sampaio, em uma de suas entrevistas com o tenor:"Conversar com Carreras é, em certa medida, dialogar com um pouco do que foi a ópera nos últimos 30 anos. Ao lado de Plácido Domingo e Luciano Pavarotti, ele formou a trinca que monopolizou o gênero na segunda metade do século 20. Foram grandes entre os fãs - mas chegaram também a plateias que nunca pisaram em um teatro lírico. Talento, carisma, fenômeno de Marketing, cada um tem a sua explicação - mas o fato é que o mundo da ópera ainda está à espera de tenores com tamanha fama".

Os ingressos para apresentação estarão disponíveis na bilheteria do Teatro Bradesco e no site Uhuu e variam de R$ 420 a R$ 1.440.

