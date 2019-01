Teatro londrino criará espetáculo de dança inspirado em Sting e The Police

O teatro Sadler Wells de Londres anunciou que estreará em 2020 Message in a Bottle, um novo espetáculo de dança inspirado na música de Sting e da banda britânica The Police.

O espetáculo, que estreará em 6 de fevereiro do ano que vem e estará em cartaz até 21 de março, foi coreografado pela artista Kate Prince e seus responsáveis o definem como "uma original dança lírica hip-hop, combinada com uma música impressionante", que pretende contar "uma história edificante de humanidade e esperança".

Message in a Bottle, que após sua estreia na capital britânica iniciará uma turnê nacional e internacional, contará com clássicos da banda londrina como Every Breath You Take, Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic e Walking on the Moon.

Sting, que ganhou fama como vocalista do Police, disse que o espetáculo é uma grande combinação da música da banda e "o bem-sucedido trabalho de uma coreógrafa com tanta reputação como Kate Prince".

"Fui testemunha de um dos primeiros ensaios e fiquei muito emocionado com o potencial. Sempre é interessante quando alguém de outro campo oferece uma perspectiva nova e inesperada sobre seu trabalho e estou ansioso para vê-lo", afirmou o cantor.

Já a coreógrafa se confessou uma "fã de Sting e do Police" durante toda a sua vida e contou que lhes viu tocar ao vivo quatro vezes.

"Como coreógrafa, quando escuto música sempre me sinto inspirada para criar dança, e a música de Sting, que está há mais de 30 anos tocando nos meus fones, me fez pensar o mesmo: 'Quero fazer uma coreografia sobre ela'", destacou.