Taylor Swift surpreende e apaixona com as letras e simplicidade de 'Folklore'

"Caprichos, sonhos, medos e reflexões" são os ingredientes do oitavo e mais recente álbum de Taylor Swift, que surpreendeu os seus fãs esta quinta-feira com o anúncio nas redes sociais do lançamento de Folklore, um álbum afastado do género pop que permite apreciar a pureza e simplicidade das suas letras.

Por surpresa e através de uma carta partilhada nas redes sociais, a cantora americana Taylor Swift anunciou o lançamento de Folklore, que se torna no seu oitavo álbum de estúdio depois do lançamento, há apenas um ano, de Lover.

Com uma estética totalmente afastada dos trabalhos anteriores, deixando de um lado a sua versão mais pop, Swift colocou à disposição do seu público os seus "caprichos, sonhos, medos e reflexões" num álbum, composto por 16 temas, no qual a cantora mostra o seu talento como compositora, contando histórias que agarram pela sua simplicidade e calma que provoca.

"A maioria das coisas que tinha planeado para este verão não aconteceram, mas há algo que não tinha planeado e que aconteceu. E isso é o meu oitavo álbum de estúdio, 'Folklore', dizia Swift na sua carta.

Segundo a cantora, Folklore é o resultado de três meses de trabalho "em isolamento", durante a crise do coronavírus, no qual a própria escreveu e gravou os 16 temas: the 1, cardigan, the last great american dynasty, exile (com Bon Iver), my tears ricochet, mirrorball, seven, august, this is me trying, illicit affairs, invisible string, mad woman, epiphany, betty, peace, hoax e the Lakes.

Contudo, a cantora contou com a ajuda de alguns dos seus "heróis musicais" para dar forma ao novo trabalho, como os compositores Aaron Dessner, Jack Antonoff, William Bowery e Bon Iver, com quem canta exile.

Junto ao lançamento do álbum, Swift partilhou o vídeo do seu primeiro single, cardigan.

O vídeo conseguiu um milhão e meio de visualizações em menos de três horas depois de ser lançado no Youtube, acumulando atualmente mais de 3,7 milhões, novos dados que confirmam a influência da cantora americana, que conseguiu com Folklore, trazer a calma através de uma obra focada em "contar histórias". Assista: