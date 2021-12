Taylor Swift enfrentará processo sobre direitos autorais

A estrela do pop Taylor Swift vai enfrentar um processo de compositores que afirmam que a cantora vencedora do Grammy copiou sua letra no single Shake It Off, de 2014.

Em uma decisão emitida na quinta-feira, 9, o juiz Michael W. Fitzgerald recusou pedido de Swift para rejeitar um processo que dizia que ela tirou a letra da canção de Playas Gon' Play, do grupo feminino de R&B 3LW.

Fitzgerald disse que existem "algumas diferenças perceptíveis" entre as canções, mas também "semelhanças objetivas suficientes" para que o caso vá a um julgamento.

“Embora os réus tenham apresentado um forte argumento final para um júri, eles não mostraram que não há questões genuínas de fato que pode ser julgado”, escreveu o juiz.

Uma porta-voz de Swift não fez comentários na sexta-feira, 10. Em 2017, seus representantes chamaram a alegação dos compositores sobre violação de direitos autorais de "ridícula" e "nada mais do que um roubo de dinheiro".

Em Shake It Off, Swift canta: "the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate."

Playas Gon' Play, escrita por Sean Hall e Nathan Butler, inclui as frases "players, they gonna play, and haters, they gonna hate."

O caso foi rejeitado em 2018, mas a dupla recorreu e o processo foi reaberto.