Taylor Swift e Ariana Grande pedem que fãs fiquem em casa

LEIA TAMBÉM > Idris Elba revela que testou positivo para o novo coronavírus

No domingo, vídeos e fotos de bares, restaurantes e boates lotados durante o fim de semana inundaram a internet, apesar de especialistas em saúde pública insistirem no distanciamento social em meio ao surto de coronavírus. Pouco depois, Taylor Swift e Ariana Grande, duas das pessoas com mais seguidores nas redes sociais, imploraram para que todos ficassem dentro de casa o máximo possível.

“Pessoal, eu sigo vocês online e amo muito vocês, por isso preciso expressar minha preocupação de que as coisas não estejam sendo levadas a sério o suficiente no momento”, escreveu Taylor Swift para seus 128 milhões de seguidores em um story no Instagram.

“Estou vendo muitas reuniões de amigos e festas ainda acontecendo. Esse é o momento de cancelar os planos e realmente se isolar o máximo que puder e não presumir que, porque você não se sente mal, não correrá o risco de passar algo para alguém idoso ou com imunidade vulnerável. É um momento realmente assustador, mas precisamos fazer alguns sacrifícios sociais agora.”

Especialistas dizem que, embora manter distância social não possa parar o vírus, isso pode dar aos Estados Unidos um tempo valioso para diminuir a propagação. Juntamente com as paralisações nas escolas e no trabalho e os cancelamentos de eventos, algumas das maiores cidades começaram a impor o fechamento obrigatório de bares, além de restringir o número de pessoas permitidas em restaurantes.

No entanto, alguns não estão mudando seus planos, como Ariana Grande observou: “Sua aula de ioga ou de hip hop pode esperar, eu juro”, tuitou para seus 72 milhões de seguidores, e postou a mesma mensagem para os 177 milhões de seguidores no Instagram.

“Eu continuo ouvindo uma quantidade surpreendente de pessoas dizendo coisas como ‘isso não é nada de mais’, ‘vamos ficar bem’, ‘ainda temos que seguir nossas vidas diárias’ e isso está realmente me deixando louca”, continuou Ariana. “É incrivelmente perigoso e egoísta encarar essa situação despreocupadamente.”

Ela também respondeu aos que apontaram que algumas pessoas são forçadas a trabalhar mesmo durante uma pandemia. “Sim, com certeza. Estou apenas pedindo às pessoas que têm o privilégio de cancelar o trabalho que pratiquem o distanciamento social”, escreveu ela, esclarecendo que estava falando sobre pessoas que ainda estão saindo para comer e ir ao shopping ou ao cinema.

Outras celebridades com grande número de seguidores também endossaram a atitude de Ariana, como as atrizes Debra Messing e Piper Perabo, que agradeceram a cantora por tuitar e reforçaram o pedido com suas próprias mensagens. Além delas, outras estrelas também falaram da necessidade de ficar dentro de casa.

“As grandes cidades vão parar. É inevitável. Restaurantes e bares serão fechados. Vamos entrar em confinamento. Agora é quando você pode mitigar os danos”, escreveu no Twitter o ator Kumail Nanjiani.

E, no sábado, Lady Gaga também pediu a seus quase 40 milhões de seguidores que ficassem em casa: “Então, conversei com alguns médicos e cientistas. Não é o mais fácil para todos no momento, mas a coisa mais gentil e saudável que podemos fazer é a autoquarentena e não sair com pessoas com mais de 65 anos e em grandes grupos. Gostaria de ver meus pais e avós agora, mas é muito mais seguro não fazê-lo, para não deixá-los doentes caso eu seja infectada. Estou em casa com meus cachorros. Amo todos vocês e vamos superar isso. Confie em mim, eu conversei com Deus - Ele disse que nós vamos ficar bem”.

TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA