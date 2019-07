Taylor Swift e Ariana Grande lideram indicações ao VMAs da MTV

Taylor Swift e Ariana Grande receberam 10 indicações cada ao MTV Video Music Awards (VMA) nesta terça-feira, 23, liderando o páreo na premiação voltada ao público jovem que neste ano inclui duas categorias novas, Melhor K-pop e Vídeo para Sempre.

A cantora e compositora Billie Eilish recebeu nove indicações, incluindo Vídeo do Ano, Melhor Pop, Melhor Artista Nova e Artista do Ano, categoria na qual a jovem de 17 anos competirá com Ariana, a rapper Cardi B, os irmãos pop rock Jonas Brothers e os cantores Halsey e Shawn Mendes.

thank u, next, ode de Ariana Grande à separação, e You Need to Calm Down, canção em que Taylor critica os trolls das redes sociais e aqueles que atacam os LGBTQ, disputarão prêmios como Canção do Ano, Melhor Pop e Vídeo do Ano.

Essa categoria importante ainda inclui Bad Guy, de Billie Eilish, Sucker, dos Jonas Brothers, Old Town Road (Remix), parceria do rapper Lil Nas X com o cantor country Billy Ray Cyrus e a lot, parceria do rapper 21 Savage com J. Cole.

Taylor, de 29 anos, cujo discurso de agradecimento na premiação de 2009 ficou famoso por ter sido interrompido pelo rapper Kanye West, também foi indicada por ME!, dueto otimista com Brendon Urie, vocalista do Panic! at the Disco.

Boy With Luv, uma colaboração entre a boy band BTS, que conquistou legiões de fãs de música pop sul-coreana fora da Ásia, e Halsey é uma das indicadas da categoria Melhor K-pop, e ainda concorre como Melhor Colaboração, Melhor Direção de Arte e Melhor Coreografia.

Os VMAs, cujos troféus são escolhidos pelos fãs e são conhecidos por seus números imprevisíveis, será transmitido ao vivo em 26 de agosto de Newark, no Estado norte-americano de Nova Jersey.