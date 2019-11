Taylor Swift diz que está proibida de cantar músicas antigas na televisão

A cantora e compositora pop norte-americana Taylor Swift disse aos seus fãs que uma apresentação em uma premiação próxima se tornou incerta depois que dois executivos de gravadora disseram que ela não pode tocar músicas antigas na televisão.

A artista, de 29 anos, apelou aos seus 85 milhões de seguidores no Twitter para que expressem seu apoio a ela em uma disputa em andamento a respeito dos direitos de suas canções, e acusou os executivos de exercerem um “controle tirânico” sobre sua música.

Os comentários vieram na esteira da notícia de que ela receberá o prêmio Artista da Década na cerimônia do American Music Awards no final deste ano.

Taylor disse que planejava mostrar um medley de seus sucessos na apresentação.

“Eles afirmam que isso seria regravar minha música antes de eu ter permissão no ano que vem”, disse ela em sua postagem no Twitter.

Os executivos, que Taylor identificou como Scott Borchetta e Scooter Braun, também negaram o uso de músicas mais antigas ou imagens de shows para um documentário que a Netflix está fazendo sobre sua vida, disse.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019