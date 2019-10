Taylor Swift anuncia show extra em São Paulo

A cantora Taylor Swift confirmou um show extra no Brasil, no dia 19 de julho de 2020, no Allianz Parque, em São Paulo. O primeiro será no dia anterior, 18, no mesmo local.

O anúncio veio após os ingressos para a primeira apresentação da cantora terem se esgotado em questão de 24 horas. Apresentação faz parte de uma turnê mundial que passará por países como Bélgica, Alemanha e Estados Unidos. Mas o Brasil é o único da América Latina que integra a lista.

A turnê faz parte da divulgação do álbum Lover, lançado no dia 23 de agosto. Uma semana depois, o disco bateu recordes e angariou 1 milhão de reproduções, downloads e vendas combinadas na China.

Haverá esquema de pré-venda de ingressos, que começará a 0h01, da terça, 29, pela internet, e às 10h na bilheteria oficial, até 20h do dia 31 de outubro. A venda para o público geral começa no dia 1º de novembro à 0h01 na internet e às 10h na bilheteria.

SERVIÇO:

TAYLOR SWIFT

Data: Sábado, 18 de julho de 2020

Domingo, 19 de julho de 2020

Local: Allianz Parque - Rua Turiassú, 1840 – Perdizes - São Paulo - SP

Abertura dos Portões: 16h - Horário do show: 21h

INGRESSOS:

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

CADEIRA SUPERIOR R$ 150,00 R$ 300,00

PISTA R$ 225,00 R$ 450,00

CADEIRA INFERIOR R$ 250,00 R$ 500,00

PISTA PREMIUM R$ 425,00 R$ 850,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

UNIMEDHALL - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira - Fechada.

De terça a sábado: das 12h às 20h.

Domingo e feriado: das 13h às 20h.