Taylor Swift anuncia segundo álbum surpresa de 2020

Taylor Swift anunciou nesta quinta-feira a chegada de um segundo álbum surpresa em cinco meses, dizendo que "não conseguíamos parar de compor canções".

Swift disse aos seus 141 milhões de seguidores no Instagram que "Evermore" será lançado à meia-noite desta quinta-feira (horário local), além de um vídeo da primeira música de trabalho, "Willow".

Swift descreveu o álbum de 15 canções como uma "gravação irmã" de "Folklore", que ela produziu inteiramente durante a quarentena do coronavírus e lançou inesperadamente em julho.

"Folklore", uma mudança de estilo que mostrou um lado indie folk, rendeu a Swift algumas das melhores críticas de sua carreira e ainda seis indicações ao Grammy, incluindo para o muito cobiçado álbum do ano.

"Para dizer com simplicidade, não conseguíamos parar de compor canções", escreveu a artista nesta quinta-feira.

"Adorei o escapismo que encontrei nestas histórias imaginárias/não imaginárias. Adorei as maneiras como vocês acolheram as paisagens de sonho, as tragédias e as histórias épicas de amor perdido e encontrado em suas vidas. Então continuei compondo-as", acrescentou.

A cantora e compositora disse que a equipe de "Evermore" voltou a contar com o artista alternativo Bon Iver e com Aaron Dessner, guitarrista da banda de indie rock The National.

O misterioso William Bowery, que no mês passado Swift revelou ser um pseudônimo de seu namorado e ator britânico Joe Alwyn, também consta como compositor participante do novo disco.