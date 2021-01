Sylvain Sylvain, guitarrista do New York Dolls, morre aos 69 anos

LOS ANGELES — Sylvain Sylvain, guitarrista da influente banda americana New York Dolls, morreu aos 69 anos por conta de um câncer. O perfil do músico no Facebook disse Sylvain morreu no dia 13 de janeiro, mas não esclareceu o local de sua morte.

"Como a maioria de vocês sabe, Sylvain batalhou contra o câncer nos últimos dois anos e meio. Ainda que tenha lutado com valentia, ele morreu ontem com essa doença", disse a página.

"Lamentamos sua perda, mas sabemos que agora está finalmente em paz e livre de dor. Por favor, ouçam sua música, acendam uma vela, digam uma oração e vamos enviar a ele uma bela boneca", disse o comunicado em um jogo de palavras com o nome da banda.

David Johansen, o cantor do New York Dolls e único membro da formação clássica da banda que segue vivo, se despediu nesta sexta-feira, 15, do seu companheiro.

"Vou sentir muito a sua falta, velho colega. Manterei acesos os fogos da casas. 'Au revoir', Syl, 'mon vieux copain'", disse no Instagram.

Nascido em 1951 no Cairo como Sylvain Mizrahi, o músico passou com sua família pela frança antes de se mudar para Nova York. Tocou em várias bandas antes de substituir o guitarrista Rick Rivets nos recém-formados New York Dolls, no começo da década de 1970.

Com David Johansen como vocalista, Johnny Thunders e Sylvain nas guitarras, Arthur Kane como baixista e Jerry Nolan na bateria, o New York Dolls se tornou um grupo animado que serviu de ponte entre diferentes estilos.

Bebiam do rock 'n' roll de bandas como o Rolling Stones e usavam a ambiguidade sexual do glam rock, mas também anteciparam a provocação e rebeldia que o punk traria na segunda metade da década.

O disco de estreia, New York Dolls (1973), com canções como Personality Crisis, sempre aparece nas listas de melhores discos da história do rock, é considerado um claro precedente do punk e uma importante influência para bandas como o Ramones.

Depois de alguns discos e uma carreira solo, Sylvain e Johansen lançaram três trabalhos com o New York Dolls no século 21: One Day It Will Please Us to Remember Even This (2006), Cause I Sez So (2009) e Dancing Backward in High Heels (2011).