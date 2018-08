Supla e Paulo Miklos fazem show acústico no CCBB Os roqueiros Supla e Paulo Miklos pegam carona no trilho do acústico e se apresentam hoje no projeto Um Banquinho e Rock´n´Roll, no Centro Cultural Banco do Brasil. Ambos sobem ao palco que já recebeu Léo Jaime, Marcelo Nova, Clemente (dos Inocentes), Kiko Zambianchi, entre outros, nas apresentações anteriores. A proposta do projeto, que acontece todas as terças-feiras deste mês, é reunir grandes nomes do rock dos anos 1980 para fazer shows contando apenas com voz e violão. Na apresentação de hoje, um show será completamente distinto do outro: enquanto Supla aproveita para mostrar as músicas de seu novo disco, Menina Mulher (previsto para outubro), Miklos vai cantar as faixas de seu primeiro álbum-solo, Paulo Miklos, lançado em 1994. "Além das novas, devo tocar alguma coisa do Bossa Furiosa (lançado no começo do ano), uma música do George Harrison e outra do Elvis Presley", diz Supla. "Quero fazer do show uma comemoração de dez anos do meu primeiro disco", devolve Miklos, na contramão. Supla e Paulo Miklos - Hoje, às 13 horas e às 19h30, no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Rua Álvares Penteado, 112. Tel. 3113-3651. Ingresso: R$ 6.