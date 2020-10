Super live do Bar do Alemão terá Paulo Cesar Pinheiro e Carlinhos Vergueiro

Dono de uma das rodas de samba mais tradicionais de São Paulo, o Bar do Alemão vai comemorar seus 52 anos de história com uma generosa live no domingo (25), com mais de 20 artistas já confirmados. O lugar que fica na Avenida Antártica, zona oeste, tem uma trajetória de resistência não só com relação ao samba que leva à casa, sobretudo de uma safra de compositores dos anos 50 aos 80, mas também de esforços para não fechar as portas, passando pela longa gestão do compositor Eduardo Gudin e, mais recentemente, pela luta de uma das atuais proprietárias, Livia Mannini, que enfrenta a pandemia colocando foco na cozinha para as entregas dos pratos.

Leia Também O primeiro show depois do isolamento a gente nunca esquece

A partir das 19h do domingo, a Live do Alemão terá, dentre os nomes já confirmados, Arismar do Espírito Santo, Carlinhos Vergueiro, Karine Telles, Luis Nassif, Paulo Cesar Pinheiro, Renato Braz, Roberto Seresteiro, Thobias da Vai-Vai e Vicente Barreto. A transmissão ao vivo será feita pelo canal do Bar do Alemão no YouTube.