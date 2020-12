'Strawberry Fields Forever' foi inspirada na infância de Lennon

John Lennon considerava apenas duas as canções realmente suas feitas à época dos Beatles. Canções reais, no sentido de terem sido inspiradas em lugares ou situações vividas por ele. “Por conta de manias e muitas outras coisas, eu só escreveria especificamente sobre mim vez ou outra. As únicas canções verdadeiras que eu já escrevi foram Help! e Strawberry Fields Forever. Elas foram as que eu realmente escrevi da minha experiência e não me projetando em uma situação e escrevendo uma boa história sobre isso, o que eu sempre achei falso.” Strawberry Field veio de sua infância. Esse era o nome de um lar que cuidava de crianças órfãs do Exército da Salvação.

O Campo de Morangos, mais precisamente localizado em Beaconsfield Road, Liverpool. Lennon gostava de brincar com os amigos pelas gramas do lar infantil. Era para lá quer sua tia Mimi, quem cuidou dele por muitos anos, o levava. Lennon é lembrado até hoje por essa canção.