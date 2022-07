Steven Spielberg dirige pela primeira vez um videoclipe que gravou com celular

Após uma carreira de 58 anos no mundo do cinema, repleto de sucessos de bilheteria, Steven Spielberg dirigiu e gravou seu primeiro videoclipe, e o fez com o celular e em um apenas take.

Este é o videoclipe de Cannibal, o mais recente single do músico de folk rock Marcus Mumford, informou o artista através de suas redes sociais.

“Domingo, 3 de julho, em uma academia de ensino médio de Nova York, Steven Spielberg dirigiu seu primeiro videoclipe, em uma tomada e com seu telefone”, twittou Mumford em um post no qual também aparece em fotos ao lado do diretor durante as filmagens.

Da mesma forma, Mumford explicou que a atriz e mulher de Spielberg, Kate Capshaw, ficou a cargo da produção e direção artística, enquanto a atriz britânica Carey Mulligan (O Grande Gatsby) cuidou do figurino e da sonoridade do videoclipe.

On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3 — Marcus Mumford (@marcusmumford) July 18, 2022

"Estou impressionado com o apoio das pessoas ao meu redor para lançar a música, não posso expressar minha gratidão em palavras (...) Kate e Steven me surpreenderam, não posso agradecê-los o suficiente", concluiu.

Marcus Mumford, integrante da banda Mumford & Sons, está lançando agora Cannibal, single solo que serve como prévia de um disco que será chegará ao mercado no dia 17 de setembro.

Por sua vez, Spielberg voltará às telonas com um longa-metragem semiautobiográfico sobre sua infância no estado do Arizona (EUA), embora o cineasta tenha nascido em Cincinatti (Ohio, EUA), cuja estreia está marcada para 24 de novembro. Dia de ação de graças.