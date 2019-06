Steven Adler, ex-Guns N' Roses, é hospitalizado após esfaquear a si mesmo

O ex-baterista do Guns N' Roses Steven Adler foi hospitalizado na noite desta quinta-feira, 27, depois de esfaquear a si mesmo em sua casa em Los Angeles.

De acordo com o site TMZ, auxílio policial foi solicitado na casa depois das 18h30 (horário local), dizendo que alguém havia se esfaqueado. Os paramédicos então descobriram que era o próprio músico, com um ferimento na região do estômago.

Ele não corre risco de vida e não há outros suspeitos, segundo a polícia.

Adler luta contra o abuso de substâncias há décadas — ele foi expulso do Guns N' Roses em 1990 por conta de seus problemas com as drogas. Mais tarde, participou de diversos programas de TV sobre reabilitação.