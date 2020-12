Steve Vai revela os solos de guitarra que mais o influenciaram

O guitarrista Steve Vai revelou, em entrevista ao Estadão, quais os solos de guitarra da história do rock que o fizeram, de alguma forma, se tornar um dos nomes do instrumento mais reconhecidos no mundo (leia a entrevista completa com o guitarrista). Vai disse que adoraria se juntar aos artistas brasileiros para gravarem algo juntos: "Seria como dar uma festa para Chico Buarque na casa de Jimi Hendrix". E deu dicas aos guitarristas iniciantes: "Às vezes eu crio limitações no meu espaço usando, por exemplo, apenas uma corda e um dedo para solar. Isso me leva a fazer coisas que eu não faria normalmente. Ideias e melodias interessantes podem surgir disso. Eu também posso fazer coisas como solar usando apenas as cordas E (mi), G (sol) e A (lá). Ou criar uma frase em minha cabeça e tocá-la na guitarra. Existem muitas maneiras de um guitarrista, ou qualquer músico, extrair ideias incomuns de seu instrumentos."

Eis os solos que mais influenciaram Vai no início de sua carreira:

Heartbreaker (Jimmy Page, no Led Zeppelin)

Inca Roads (Frank Zappa)

Europe (Santana)

Machine Gun (Jimi Hendrix)