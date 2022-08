‘Star Wars: O Império Contra-Ataca in Concert’ acontece neste sábado em São Paulo

No palco, mais de 80 músicos da Orquestra Sinfônica Villa-Lobos se acomodam com seus instrumentos – violinos, violoncelos, metais, harpa, percussão. Na regência, o maestro Adriano Machado. E ao fundo, em um grande telão, Star Wars: O Império Contra-Ataca . Essa é a dinâmica do concerto Star Wars: O Império Contra-Ataca in Concert, espetáculo que chega ao Brasil e acontece neste sábado, 13, às 21h, no palco do Vibra São Paulo.

Assim como já aconteceu com o filme anterior, Uma Nova Esperança, a dinâmica é simples: o filme vai passando ao fundo, no telão, enquanto os músicos da orquestra tocam a trilha sonora ao vivo. A música de John Williams, assim, se torna protagonista. No ensaio para o espetáculo, que o Estadão acompanhou, deu pra perceber a força de ter uma orquestra inteiramente dedicada para a trilha. A Marcha Imperial e o tema de abertura arrepiam.

Complexidade de Star Wars

Ainda que os músicos passem tranquilidade no palco, o maestro mostra que não é um espetáculo simples mesmo depois da experiência com exibições da Disney, da Pixar e de O Senhor dos Anéis. “É um concerto muito longo”, explica Adriano Machado em conversa com o Estadão “A parte de regência tem mais de 600 páginas. Só regência. E aí, cada músico, individualmente, tem umas 60 ou 70 páginas para estudar. São quase três horas de filme”.

Para o maestro, que participou dos ensaios da exibição de Star Wars: Uma Nova Esperança in Concert, este filme é ainda mais complexo. No ensaio, deu para perceber, principalmente do lado dos violinos, movimentos não tão usuais do arco, com brincadeiras sonoras que são a cara do compositor John Williams. “Tem cenas de efeitos que ele usa as cordas com uma velocidade tão grande, com colcheias, fusas, semifusas, em andamento allegro. Não tem nada sem efeito. Não tem nada que não fizesse sentido. É a técnica em função do efeito que ele precisava, em função da música”, contextualiza o maestro.

Hoje, 42 anos depois da estreia de O Império Contra-Ataca nos cinemas, Adriano vê que o filme ganhou ainda mais importância, muito pela dedicação de Williams à trilha. “Em termos de orquestração, a formação é muito mais complexa do que a formação para uma sinfonia das mais conhecidas”, diz. “Você tem a complexidade de um Stravinski, de um Bartók, compositores mais modernos, unido ao fraseado de um Beethoven, Tchaikovsky, Mozart. A obra do John Williams é muito complexa e a música de Star Wars é muito importante. É carregada de nostalgia para alguns e de admiração e espanto para muitos outros”.

SERVIÇO

Star Wars: O Império Contra-Ataca in Concert

Onde? Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17955.

Quando? Sábado, 13 de agosto, às 21h.

Ingressos entre R$ 120 e R$ 400, disponíveis pelo site Uhuu e na bilheteria do Vibra São Paulo.