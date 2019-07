Spotify lança categoria com músicas de filmes da Disney para atrair mais fãs

O Spotify anunciou nesta quarta-feira, 17, que vai ter um lugar de destaque em seu aplicativo para a Walt Disney, que tem uma extensa biblioteca de músicas com canções como Let It Go e A Whole New World.

O Disney Hub, como as empresas estão chamando o novo recurso, coloca trilhas sonoras de filmes de animação da Disney, filmes da Marvel, Star Wars e outras propriedades da Disney em um só lugar. O catálogo da Disney já tem uma forte presença no Spotify, com os fãs gastando mais de 2 bilhões de minutos combinados até agora em 2019.

A música mais ouvida da Disney no Spotify é Let It Go, da trilha sonora de Frozen, seguida de How Far I Go e You’re Welcome do filme Moana.

Os assinantes do Spotify nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, África do Sul, Canadá, Austrália e Nova Zelândia terão acesso às centenas de músicas de propriedade da Disney.

As duas empresas não responderam a perguntas sobre valores financeiros por trás do acordo.