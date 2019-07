Spotify cresce base de assinantes para 108 milhões de pessoas

O Spotify fechou o segundo trimestre de 2019 com 108 milhões de assinantes e um total de 232 milhões de usuários mensais, de acordo com o relatório financeiro da empresa apresentado nesta quarta-feira, 31.

O serviço de streaming confirmou ainda um crescimento de 31% no número de assinaturas em relação ao mesmo período de 2018.

No mês passado, um dos principais concorrentes do Spotify, a Apple Music, anunciou ter 60 milhões de assinantes pagantes.

No novo relatório, o Spotify informou aos investidores que chegou a um acordo com duas das quatro maiores gravadoras parceiras para a renovação das licenças globais, e que também está em negociação com as outras duas. "Geralmente é um processo longo e detalhado, mas se tornou uma parte da cadência do negócio", diz o comunicado.

O preço médio de uma assinatura mensal do Spotify no mundo é de 4,86 euros, segundo o relatório. No Brasil, a assinatura custa R$ 16,90.