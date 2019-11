Spotify anuncia a própria premiação musical

A plataforma de streaming Spotify vai fazer pela primeira vez uma premiação musical. O Spotify Awards está marcado para 5 de março de 2020, na Cidade do México, escolhida por ser considerada a “capital mundial do streaming”, já que a cidade é a que conta com mais ouvintes do serviço no mundo, à frente de capitais como Londres e Paris. Em comunicado, a empresa informou que padrões e hábitos dos usuários “ajudarão a determinar as categorias, finalistas e vencedores dos prêmios do Spotify Awards, fornecendo uma verdadeira reflexão do que os fãs estão ouvindo”.

Confira o vídeo que apresenta a premiação

O Spotify Awards deve ser transmitido para os países de língua espanhola pelo canal de televisão TNT. Durante o terceiro trimestre de 2019, o total de usuários ativos mensais do Spotify cresceu 30%, segundo a revista Variety.