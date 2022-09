Rock in Rio mostra que artistas 'made in Spotify' precisam crescer

Luisa Sonza e Marina Sena fizeram um encontro de duas forças no Rock in Rio. São nomes recentes e de voos rápidos desde que surgiram – Luisa antes, Marina depois – no universo das artistas do neo pop. É interessante vê-las, com cada música que cantam na ponta da língua de uma imensa plateia suportando a chuva fria. Luisa teve Marina durante uma parte do show, mas a noite era dela, e talvez essa tenha sido sua maior exposição para além de seus ambientes seguros e dos muitos shows que faz para seus fãs. A transmissão da Globo a levou para muita gente, pela primeira vez.

Luisa, 24 anos, fez o show com pressão de banda e coreografias de força. Cantou hits antigos, como Sentadona, e novos, como Cachorrinhas. Sena desafinou bem em alguns momentos e mostrou fragilidade. Mas era o teste de fogo de Luisa, sua primeira aparição exibida ao vivo, e, na aura do palco, era quase possível ver a rede de proteção para sustentá-la. Tecnicamente, ela está em maturação, assim como Marina Sena, e o impacto de seu show é produzido mais pelo entorno (luz, coreografias e banda de peso) do que por sua capacidade de colocar a plateia na palma das mãos.

Iza, mais velha, 32 anos, tem um pouco mais de estrada e uma voz sólida e bem maior. Ela chegou com uma das três músicas do EP novo, Droga, e todos os seus hits, como Sem Filtro, Fé e Meu Talismã, cantada com uma plateia iluminando tudo com celulares. Um feito foi em Woman no Cry, em que cantou e tocou piano. Incrível. Iza é uma artista; Luisa, um ídolo, e a diferença entre as duas está em algo que os norte-americanos chamam de star system.

‘Spotifização’. Ao absorver fenômenos do Spotify para seus palcos imensos, o Rock in Rio colabora para um processo perigoso, em que jovens pulam quase que diretamente das plataformas para os festivais. Quando o ídolo de milhões de seguidores se converte em artista de palco, é uma maravilha e todo mundo ganha. Quando não, é preciso enchê-lo de aparatos para diluir o trabalho que o tempo ainda não teve tempo de fazer. Luisa Sonza, um ídolo que pode se tornar uma artista, é só um exemplo, mas muita gente que passou por ali nesses três dias de festival carece de maturação.

Um sinal pode ser o superpovoamento dos palcos, e esse Rock in Rio tem sido recordista em número de bailarinos, bailarinas e bandas grandes. Como ensinou Madonna nos anos 90, e Beyoncé nos 2000, palco povoado precisa de discurso, de história pra contar. Se isso não existe, fica claro que os corpos estão ali para se sobrepor a algo que a música não conseguiria fazer sozinha.