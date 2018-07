Spice Girls estão se reunindo novamente, diz Mel B

O grupo pop britânico Spice Girls está se reunindo novamente, afirmou na segunda-feira, 23, a integrante Mel B. A cantora, também conhecida como Scary Spice, disse em programa de entrevistas britânico que todas as cinco Spice Girls concordaram com o retorno.

“Com certeza estamos voltando”, disse no programa Loose Women, da ITV. As quatro outras integrantes são Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) e Geri Horner, no passado Geri Halliwell (Ginger Spice).

Formado em 1994, o grupo acumulou dezenas de milhões de discos vendidos durante a carreira, e sucessos como Wannabe e Say You’ll Be There lideraram paradas musicais em todo o mundo.

Halliwell se afastou em 1998 e as integrantes restantes seguiram caminhos separados após lançarem o álbum “Forever” em 2000. O grupo se reuniu para uma turnê em 2007-2008, se apresentou na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres em 2012 e tem sugerido uma nova reunião ao longo deste ano.

“Nós somos irmãs no final das contas e o que nós passamos foi uma jornada bem incrível, brilhante, então nós estamos juntas, nós estamos juntas de volta”, disse Mel B. “Tem uma que tem sido um pouco difícil (Beckham). Mas ela está se animando”, acrescentou.