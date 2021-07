Sony encerra contrato com DJ Ivis por conta de vídeos de agressão

A gravadora Sony Music Brasil anunciou o rompimento de seu contrato com o DJ Ivis, que recentemente foi preso em Fortaleza após a divulgação de vídeos em que aparece agredindo a sua esposa, Pamella Holanda. Em comunicado divulgado na sexta-feira, 16,, a gravadora afirmou que "decidiu terminar o contrato com DJ Ivis e ele não fará mais parte do nosso elenco".

A decisão levou alguns dias para ser tomada. Na última terça-feira, 13 de julho, a empresa havia emitido a seguinte nota, sem tomar uma posição definitiva: "A Sony Music Brasil leva as acusações contra o DJ Ivis muito a sério e não tolera esse tipo de comportamento. Acreditamos na criação de um ambiente seguro e inclusivo para todos. No momento, estamos revisando nossa relação com o artista".

Após a divulgação dos vídeos de uma câmera de segurança em que aparece agredindo a mulher no apartamento onde moravam, em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará, o DJ Ivis passou a ser alvo de protestos nas redes sociais. Além de revolta de cantores da região como Xand Avião - que o desligou da empresa Vybbe - Sol Almeida e Ivete Sangalo, diversas rádios do Ceará retiraram as suas músicas da programação.