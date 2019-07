Som a Pino: 'Vô cantando mias trova...'

Qual a música que acontece agora? Música tem tempo? Quando você ouve uma música em 2019 ela consegue carregar tudo o que estamos passando? É possível fazer uma música desconectada do nosso momento? E trazer para hoje o que foi feito antes? O resgate de uma obra é capaz de apresentar preciosidades esquecidas para mais gente? Podemos chamar de atual? Nós temos memória curta, dizem. Confesso que vendo pessoas defendendo a ditadura, quase acredito. Hoje na coluna o resgate de uma obra que sempre esteve à frente.

O resgate é parte do projeto Goma-Laca de Biancamaria Binazzi e Ronaldo Evangelista. O primeiro disco foi lançado em 2014 com o subtítulo Afrobrasilidades em 78RPM com releituras de temas dos anos 1920-50.

O segundo disco será lançado com show no Sesc Pinheiros no dia 13 de julho e traz os Cantos Populares do Brasil de Elsie Houston. Elsie foi uma soprano, percussionista e pesquisadora brasileira que gravou cantos populares do Brasil a anotou no livro Chants Populaires du Brésil, de 1930, publicado somente na França e raríssimo hoje em dia. A pesquisa para o disco foi feita através de três exemplares: um deles foi do jornalista, crítico e pesquisador musical José Ramos Tinhorão, que está no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro, outro encontrado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP (com dedicatória da própria Elsie ao amigo e professor de estética Mário de Andrade) e o terceiro é uma versão digital do livro disponível na Biblioteca Nacional da França.

“Elsie Houston derrubava os portões imaginários que separam erudito e popular para levar a musicalidade das ruas, rodas e terreiros do Brasil para as salas de concerto, cafés e teatros do mundo”, apresenta o libreto do disco (parte fundamental do trabalho). Essa derrubada de portões foi uma atitude revolucionária. Foi? Será que só foi? Quanto de popular temos hoje em salas de concerto?

No repertório do disco vinte faixas, selecionadas entre os 42 temas recolhidos por Elsie interpretados por Alessandra Leão, Pastoras do Rosário da Penha, Lívia Mattos, Marcelo Pretto, Siba, Juçara Marçal e a banda formada por Marcos Paiva, Filipe Massumi, Rodrigo Caçapa, Junior Kaboclo, Jhony Guima, Beto Montag e ainda Luca Raele, André Mehmanri e Alice Oliveira.

O tempo de lá, à frente de seu tempo, escutado hoje. Sendo que hoje é um tempo estranho, com retrocessos evidentes. “Escutar é preciso. Ouvir é estar junto” escreve Biancamaria, uma das idealizadoras.

Só posso concordar. Vamos?

Você pode comprar o disco em www.goma-laca.com e ouvir em todas as plataformas.

Música da semana

A música da semana é João Gilberto, esse mestre que mudou, influenciou, entortou e marcou a música popular brasileira. Ele inspirou todo uma geração, que influencia tantas outras que vieram e as que estão vindo. “Melhor do que o silêncio, só João” disse Caetano Veloso. E hoje o espaço é pequeno para ele homem que merece todas as homenagens do mundo.