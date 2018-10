Som a Pino: ‘Vamos precisar de todo mundo’

Um turno se passou. Angústia, aflição, tristeza e ainda temos mais pela frente. Haja coração. Mas vamos lá, depois da tempestade e tanto que passamos vem a semana das crianças. Seguiremos pensando e falando apenas de eleições, claro, e trabalhando para a construção de um futuro melhor. Hoje dedico a coluna a uma programação de shows e projetos dedicados aos nossos pequenos, e aos pequenos que somos também, né? Ensinar arte, música, empatia, história é criar uma pessoa para o nosso mundo. Fiquemos juntos e fortes.

Eu quando era pequena amava uma banda chamava Corujitos, eram corujas que cantavam hits. Onde será que andam? Procurei muito na internet e não achei. Mas lembro que quando cantavam eu ficava sentada boquiaberta, muito encantada com as canções. As músicas estão na nossa formação. Então, escolhi aqui alguns shows:

PEQUENO CIDADÃO

No fim de semana do dia 12 ao 14 de outubro tem show da banda Pequeno Cidadão no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. A banda é formada por Edgard Scandurra, Taciana Barros, Antonio Pinto e as crianças, ops! As crianças a que me refiro aqui são os filhos deles, mas que já cresceram e agora são adolescentes, crianças e adultos. Uma verdadeira trupe circense familiar no palco com ótimas composições para todas as idades, o infantil é desculpa de adulto, hahaha.

MÚSICA DE BRINQUEDO

Outra boa dica é o Música de Brinquedo com a banda Pato Fu com dois shows: dia 12 de outubro no Sesc Osasco e dia 14 de outubro no Sesc Itaquera. No repertório clássicos da música brasileira e gringa, aquelas que sabemos cantar junto, mas para as crianças, mais uma vez um ótimo programa para já ensinar aos pequenos alguns hits que amamos.

O NOVO SEMPRE VEM

Na sexta-feira, no programa na Rádio Eldorado, temos o telefone aberto e a quantidade de crianças que ligam para pedir músicas me deixa realmente emocionada. Normalmente, estão no caminho para a escola com os pais e acompanham o programa. Fico feliz de ter miniouvintes tão interessados e gostando de música brasileira. Os pedidos variam de Chico Buarque, Marisa Monte, Gilberto Gil até cantores mais atuais, como Luedji Luna, Tulipa Ruiz, Céu e Criolo.

O caminho da escola pode ser só um caminho, mas pode ser um momento para cantar e mostrar algumas preciosidades da música brasileira.

Com tanta briga, tanto ódio eu começo a semana destruída e torço pelo nosso futuro e dessas crianças que terão de lutar muito pelo nosso Brasil. Vamos juntos.

MÚSICA DA SEMANA

‘Gente Aberta’

“Eu não quero mais conversa com quem não tem amor / Gente certa é gente aberta se o amor chamar eu vou.” Escolhi a música por essa frase e pelo momento em que estamos. Queria apenas transcrever a letra toda e convidar você a ouvi-la e espalhar um pouco de amor por aí.