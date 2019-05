Som a Pino: ‘Música serve pra isso...’

Qual foi o último disco que você comprou? Disco físico com encarte, sabe? Vale CD, fita cassete ou vinil. Você ainda tem o costume de ouvir um disco todo do começo ao fim? Essa é uma discussão já bem antiga entre os criadores e envolvidos no mercado da música. Mas lanço aqui também a questão: como lançar músicas hoje? Precisa ser disco completo? EP? Uma faixa apenas basta? Não existe uma fórmula, nem resposta para essas perguntas. Na real, cada um inventa e tenta uma maneira. E são tantas as possibilidades.

FAIXA A FAIXA

A banda pernambucana Mombojó resolveu experimentar um lançamento faixa a faixa do sexto disco da carreira da banda formada por Felipe S, Marcelo Machado, Missionario José, Chiquinho Moreira e Vicente Machado.

O projeto que leva o nome de MMBJ12 começou a ser lançado em agosto de 2018, quando foi liberada a primeira faixa do álbum, a canção Ontem Quis.

Depois do pontapé inicial, já foram lançadas as músicas: Nunca Vai Embora com participação do Lenine, Me Ajuda, Plano B, Cometa Mambembe, Tudo de Ruim no Bolso e Anjo Que Nasce Homem.

A próxima música, o oitavo lançamento, do disco que tem 12 faixas, será lançada na sexta-feira agora, dia 31 de maio. O nome da canção é: O Valor da Coragem. E começa com uma frase que foi pronunciada na noite de 28 de outubro de 2018 em rede nacional. “Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os meus antepassados o valor da coragem para defender a Justiça a qualquer preço.”

Esse foi o começo do discurso do candidato à Presidência da República Fernando Haddad no pronunciamento feito no fim da apuração dos votos. Muitos choravam, muitos comemoravam o resultado (ainda?) e esse instante da história do Brasil virou música agora. Essa é, então, uma canção de autoria da banda Mombojó em parceria com Fernando Haddad. A música foi apresentada em uma “conversa/aula” na casa dele como definiu o vocalista Felipe S, que completou: “De início, quando mostrei a música, ele agradeceu educadamente, mas depois ele me deu um abraço num canto e disse que aquele discurso foi um dos mais importantes da vida dele”.

DISCO INTEIRO

Outro pernambucano que se prepara para lançar disco novo e que junto com a banda Mombojó tem um projeto paralelo com músicas do Roberto Carlos é o China. Ele lança também em 31 de maio o quarto disco da carreira, e já vem todinho para gente Manual de Sobrevivência para Dias Mortos. O disco tem produção de Yuri Queiroga e a capa em primeira mão você confere aqui na coluna.

Lançamento

'Chico Bernardes'

Outro disco que será lançado em junho pelo Selo Risco é o primeiro do Chico Bernardes. Eu sei que não é legal apresentar alguém como filho, irmão e coisa e tal, mas (Chico, me perdoa) ele é filho de Maurício Pereira e irmão do Tim Bernardes, da banda O Terno e um talento que promete. A capa em primeira mão.